KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı.
- AA
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı.
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