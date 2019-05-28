KPSS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.