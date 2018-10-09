KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları yayımlandı

Yaklaşık 3 milyon memur adayının girdiği 2018 KPSS ortaöğretim sınavında adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden 120 soru sorulmuştu.

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişilebilicekler Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylari, KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.