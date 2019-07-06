KPSS sınav giriş yerleri 2019 sorgulama ekranı! KPSS 2019 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Tıkla-öğren!

‘KPSS sınavları ne zaman? 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 sınav girişi yerleri nasıl öğrenilir?’ sorularına 2019 KPSS sınavına girecek adaylar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. 2019 KPSS sınavına girecek olan adaylar, ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. KPSS 2019 sınavı ile ilgili yapılan uyarıda ise, 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi. 14 Temmuz 2019’da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavının arkasından sonuçlar 29 Ağustos’ta paylaşılacak. Sınava girenler sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi aracılığı ile elektronik ortamda öğrenecek. İşte KPSS sınavı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar aşağıda…

KPSS 2019 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2019 KPSS giriş belgelerini erişime açtığını aşağıdaki duyuru ile ilan etti.

"2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir."

KPSS 2019 SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Sınav günü 14 Temmuz 201

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.

2018 KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz

KPSS 2019 SINAVINDA ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER?

2019 KPSS sınavına giren adayların aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

KPSS 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS 2019 sınavına girecek adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.