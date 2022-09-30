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Güncel

İptal edilen KPSS ile ilgili önemli açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KPSS ön inceleme raporunun bugün YÖK Genel Kurulu'nda değerlendirileceğini söyledi.

30 Eylül 2022 Cuma 09:51 - Güncelleme:
İptal edilen KPSS ile ilgili önemli açıklama
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YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili YÖK Kurulu'na hukuki mevzuattan ön inceleme yetkisinin verildiğini hatırlattı.

Özvar, "Daha önce de açıkladığım üzere biz bu ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün Genel Kurulda KPSS inceleme raporu değerlendirilecek, sonra neticesi hakkında gerekli işlemler test edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün. Genel Kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde genel kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum" dedi.

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