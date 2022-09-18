KPSS'de ilk oturum sona erdi

Saat 10.15'te başlayan 2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 12.25'te bitmesinin ardından adaylar sınav salonlarından ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki ana yerleşkesinde sınava giren adayların bir kısmı soruların iptal edilen sınava göre daha kolay, bir kısmı da zor olduğunu ifade etti.

Adaylardan Ömer Ahıskalıoğlu, elinden geleni yaptığını belirterek, soruların ilk sınavla benzer olduğunu söyledi.

Sınavının iyi geçtiğini belirten Tayfun Başköy, "Sorular biraz daha zordu ama çalıştığımız yerlerden çıktı." dedi.

İptal edilen sınava göre soruların daha zor olduğunu söyleyen Rojda Abik, "Aynıydı benim için. Beklentim yok." şeklinde konuştu.

Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.