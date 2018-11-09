Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kredi kartı borcunu ödemek için lise öğrencisini gasp etti

Antalya'da takip ettiği lise öğrencisi Duygu K.'yı tabancayla tehdit ederek cep telefonunu gasp ettiği belirtilen Kemal Pelit (22), 100 kameranın görüntüsü incelenerek yakalandı. Pelit polisteki ifadesinde, 25 bin liralık kredi kartı borcunu ödeyebilmek için gasp yaptığını itiraf etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geçen hafta Aksu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre daha önce kuaförlük yapan Kemal Pelit özel bir lisede öğrenci olan Duygu K.'yı uzun süre takip etti. Dere yatağında Duygu K.'yı sıkıştıran Pelit, tabancayla tehdit etti. Duygu K.'nın cep telefonunu gasp eden Pelit, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Olay yeri ve çevresindeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Kemal Pelit olduğunu tespit etti.
 
Dün akşam saatlerinde Kemal Pelit'i gözaltına alan ekipler, Duygu K.'nın cep telefonunun yanı sıra, olayda kullandığı tespit edilen kuru sıkı tabanca, gaz tabancası fişeği, motosiklet ile 5 gram esrar maddesi ele geçirdi. Kemal Pelit polisteki ifadesinde, yeni nişanlandığını, bu yüzden 25 bin lira borcu olduğunu kaydetti. Pelit'in, telefonu satmaya götürdüğünde alıcının cihazın ekranın kırık olması dolayısıyla 200 lira teklif ettiği, bu nedenle satmaktan vazgeçtiğini anlattığını kaydedildi.
 
Kemal Pelit, ifadesinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA