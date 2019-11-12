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Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremli Sözcüsü Peskov, 'Erdoğan ve Putin Ocak 2020'de TürkAkım'ın açılış töreninde bir araya gelebilir.' dedi.

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Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2020'de TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreninde bir araya gelebileceğini, ancak liderlerin gerekli görmesi halinde daha erken bir tarihte de görüşme yapılabileceğini söyledi.

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