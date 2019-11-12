Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2020'de TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreninde bir araya gelebileceğini, ancak liderlerin gerekli görmesi halinde daha erken bir tarihte de görüşme yapılabileceğini söyledi.