Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin, ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesini planladıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin, ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesini planladıklarını söyledi.
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