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Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin, ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesini planladıklarını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin, ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesini planladıklarını söyledi. 

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