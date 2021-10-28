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Güncel

Kreşlerdeki karantina süresinde farklılık olmadığı bildirildi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden (HSGM), 'kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü' yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 21:35 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:35
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Daha önce Bilim Kurulunun görüşü doğrultusunda, aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda, karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alındığı, Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi'nin bu şekilde güncellendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır."

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