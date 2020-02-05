İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9851
  • EURO
    6,6005
  • ALTIN
    298.358
  • BIST100
    123497
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı
Güncel

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı

DÜZCE'deki özel kreşte görevli Yeliz Keskinli, yere oturttuğu E.T. (2) adlı erkek çocuğuna defalarca tokat attı. Bu sırada güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen baba Selçuk T., içeri girip, oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Gözaltına alınan Keskinli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA05.02.2020  12:48 - Güncelleme: 05.02.2020  12:48

Olay, önceki gün, Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte meydana geldi. Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü. Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin haber vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de ağlayarak, Keskinli'ye tepkisini dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, Yeliz Keskinli hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yeliz Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ovacık'ta kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.