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Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti

Osmaniye'de, zeytin bahçesindeki konteyneri krikoyla kaldırıp altına girerek takoz koymak isteyen şahıs, konteynerin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akyarlar köyünde ikamet eden İbrahim Kılınç, sabah saatlerinde gittiği zeytin bahçesinde bulunan konteynerin altına takoz koymak istedi. Krikoyla konteyneri kaldırarak altına giren Kılınç, krikonun kayması sonucu devrilen konteynerin altında kaldı.

Kılınç'ın akşam eve gelmemesi üzerine yakınları, aramak için zeytin bahçesine gitti. Kılınç'ı konteynerin altında gören yakınları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri, yarım saat süren çalışma sonucu Kılınç'ı çıkardı.

Sağlık ekipleri, Kılınç'ın öldüğünü belirlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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