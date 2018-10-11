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Kripto ağında büyük çözülme: Yakalananların çoğu itirafçı oldu

Mahrem askeri yapılanmaya yönelik soruşturmalar, ihanet örgütünün TSK'daki kalıntılarını açığa çıkardı. Yakalananların çoğu itirafçı oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan ve 'ByLock' kullanmayan TSK'daki kripto FETÖ'cülere yönelik soruşturmada, örgüt üyesi askerlerle askerlerden sorumlu 'mahrem imam'ların sabit-kontörlü veya ankesörlü telefon üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi. 
 
YAPILANMA ÇÖKTÜ
 
Bu tespit üzerine, 29 Kasım 2017'den bu yana peyderpey yapılan operasyonlarda çeşitli rütbelerde görev yapan 989 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 830'u yakalanırken, 159'u ise halen firari olarak aranıyor. Soruşturma kapsamında yakalanan 830 askerden, aralarında emekli general ve üst rütbedeki muvazzafların da bulunduğu 523'ü ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanırken, 307 asker ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bu askerlerden sorumlu olan 199 sivil şüphelinin de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Savcılık, hem etkin pişmanlık doğrultusunda alınan ifadeler, hem teşhisler hem de sabit-kontörlü hatlar üzerinden yapılan incelemeler sonucunda yeni isimlere ulaşıyor. 
 
(Güneş)
 

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