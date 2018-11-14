Çanakkale'de yapılan FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu 'kripto' askerlere yönelik operasyon çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.
- İHA
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen operasyonda, büfe-ankesörlü-sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapıldığı belirlendi. 21'i muvazzaf 22 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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