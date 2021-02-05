Kripto general deşifre oldu! FETÖ'cü Atasoy'dan dikkat çeken itiraflar

05 Şubat 2021 Cuma 17:34 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 17:45

Serdar Atasoy 1996 yılında teğmen olduğunda elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştırıldı. Kendisi için, İstanbul'da Gülen tarafından rütbe takma töreni düzenlendi. FETÖ elabaşının elini öpüp odadan ayrılan Servet kod adlı Atasoy, o günden sonra örgütün en önem verdiği subaylardan biri oldu.

Atasoy'un bağlantısı örgütle hiç kesilmedi. Görev yeri değiştikçe örgüt içinde başka bir FETÖ sorumlusuna devredildi. Gizliliğe çok dikkat edildi.

Atasoy'dan sorumlu örgüt yöneticilerinden biri Fetullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal'ın damadıydı.

MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "FETÖ ile irtibatı var" diyerek bildirdiği Serdar Atasoy 27 Ocak'ta gözaltına alındı. İtirafçı olan FETÖ'cü tuğgeneralin ifadesinin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı:

ANKESÖR İTİRAFI

"Bana operasyonel hat ve cep telefonu verilmişti. Bununla irtibat sağlamamızı söylemişti. Ayrıca bu dönemde büfelerde satılan ankesör kartlar aracılığı ile de görüşmeler yaptım. Görüşmelerimizde çalışmış olduğum yerdeki askeri personeller hakkında benden bilgi alırdı. Dine bakış açısı, paraya önem verir mi, sigara, alkol kullanır mı, gece hayatı var mıdır gibi özellikleri sorardı. Bunları kağıda not alırdı. Burada örgütün fişlemesini yapardı."

FİŞLEMEYİ ANLATTI

Kendilerinden olmayan personelin TSK'dan atılması için sicil bozma FETÖ için en önemli kozdu. Atasoy ifadesinde fişlemeyi de sicil bozmayı da itiraf etti:

"Benden sorumlu örgüt yöneticisi Önder toplantılarımızda tugayda görev yapan tüm rütbeli subay ve astsubaylar hakkında çok detaylı bilgiler isterdi. Önder'in laptopunda alayda bulunan herkesin bir dosyası vardı. Bu bilgileri işlerdi. Ayrıca bana diğer örgüt abilerinin söylediği gibi, içki şişelerinin boşlarını kapının önüne koyulmasını isterdi."

DARBE MESAJINA "EMREDERSİNİZ" DEDİ



Atasoy, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Bangladeş'te askeri ateşeydi. "Ataşeler" isimli Whatsapp grubunda yer alıyordu. O gruba "Genelkurmay Başkanlığı yönetime el koymuştur, muhataplarınıza bilgi veriniz" mesajı geldi. Emri veren ise, Genelkurmay karargahında halka ateş açarken görüntülenen FETÖ'cü eski tuğgeneral Sinan Sürer'di. Atasoy mesaja "emredersiniz komutanım" diyerek cevap verdi.

Darbecilerin gayrı resmi emri yerine getirdi. İfadesinde askeri teamüller gereği emre cevap verdiğini savundu.

MİT HEP ENSESİNDEYDİ

Darbe girişimi sonrası deşifre olmamayı başaran Atasoy, sadece 2017'de Erzincan'da FETÖ soruşturmasından gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Ancak MİT adım adım izledi. 2012 yılındaki cep telefonu kayıtlarından iz sürdü... Cep telefonundan bankaya ulaştı, banka bilgileri kripto yapıyı ele verdi... Ve Serdar Atasoy yakalanarak itirafçı oldu...