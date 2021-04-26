Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheli mahkemeye sevk edildi
Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.
DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:01
DHA: Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.