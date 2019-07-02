Kripto yapı çökertildi 

Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından adli makamlar ile kolluk kuvvetleri yurt genelinde titizlikle FETÖ ihanet şebekesine karşı mücadeleyi sürdürüyor. Başsavcılıklar elde edilen deliller doğrultusunda dün eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri FETÖ’nün kripto yapılanmalarına birçok ilde peş peşe darbe indirdi.

40’I TSK MENSUBU

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında muvazzafların da bulunduğu 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere 40 şüpheli için yakalama kararı çıkardı.

İZMİR’DE 42 GÖZALTI

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş 28’i muvazzaf 42 şüpheliden 26’sı yakalandı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve ‘mahrem imamlarca’ ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları tespit edildi.

MAHREM YAPI ÇÖKTÜ

Konya merkezli 25 ilde, FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheliden 15’i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6’sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6’sının muvazzaf, 2’sinin açıkta asker, 7’sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.