Kritik dönemlerde milli iradenin sesi olduk

STAR / ANKARA 31.12.2019 01:36 - Güncelleme: 31.12.2019 08:00

Star 17-25 Aralık 2013 yılındaki FETÖ’nün yargı darbesiyle hükümeti düşürme girişimlerinin hukuksuzluğuna dikkat çekti. Örgütün insan kaynağı olarak kullandığı dershanelerin kapatılmasını haberlerimizde öne çekerek, yargı darbe girişiminin bu kararın sonrasına denk gelmesindeki asıl niyete işaret ettik.

Örgütün, yaklaşan 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde kamuoyunu etkilemeye dönük operasyonunun amacını açık ettik.

SEN GETİR SUÇU AYARLARIZ

“Sen tut getir suçu ayarlarız” başlığı ile verdiğimiz haberde, operasyonu yürüten FETÖ’cü savcılarla ile duyarlı emniyet personeli arasında geçen diyalogları okuyucumuza yansıttık. Paralel yapılanmanın yasadışı itfaiye operasyonunda, savcı emniyetin ‘belge yok’ itirazına “Siz gözaltına alın sonra işlemleri yaparız” cevabı vermişti.

MİLLET OYUNU YUTMADI

FETÖ’nün ilk darbe girişimini “Millet pis oyunu yutmadı” başlığı ile açık ettik. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Devlette paralel yapı olmaz” ve “illegal örgütlenme ortaya çıkacak” sözlerini öne çıkardık. Savcılığın gizlilik kararına hukukçuların tepkilerini öne çıkardık.





YASADIŞI İŞLERİ TEŞHİR ETTİK

FETÖ’cü hakim-savcı-polis işbirliğiyle Başbakan Erdoğan başta olmak üzere yasadışı dinlemeleri ve bu dinlemeler sonrasında yaptıkları montaj işlemlerini halka anlattık.

ZEKERİYA ÖZ’ÜN RÜŞVETİ

Ergenekon ve Balyoz kumpas soruşturmalarının savcısı Zekeriya Öz’ün, işadamlarından rüşvet almasını haberleştirdik. Öz’ün, nüfuzunu kullanarak Dubai’ye yaptığı gezinin parasını işadamlarına ödetmesini bizzat muhataplarından kamuoyuna duyurduk. Ayrıca paralel yapının SGK’daki faaliyetlerini deşifre ettik.

MİT TIRLARI

FETÖ’nün, Türkiye’yi uluslararası kamuoyunda teröre destek veren ülke konumuna düşürmek için kara propaganda araçlarını ve arkasındaki güçleri tüm açıklığı ile anlattık. Suriye’deki Türkmenlere yardım götüren MİT TIR’larına yapılan operasyon öncesinde, FETÖ’cü askerlerin

daha ihbar yapılmadan önce savcının evindeki gizli görüşmesini ilk Star okuyucuları okudu.

MHP’YE KUMPAS

FETÖ’nün, MHP’yi dizayn etmek için kaset kumpaslarına ilişkin ilk belgeleri yine okuyucumuzla paylaştık. Bu haberler terör örgütünün medyasının ağır tepkisiyle karşılaştı.

ARKADAKİ GÜÇ

Türkiye’deki toplumsal barışa yönelik saldırılarda asıl faile dikkat çektik. Mayıs 2013 tarihli Reyhanlı katliamının Esad rejimi istihbaratı ile bağlantısını dönemin İçişleri Bakanının açıklamalarıyla öne çıkardık. 46 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada Suriye istihbaratı El-Muhaberat bağlantılı THKP-C Acilciler örgütü liderlerinden Mihrac Ural ve Hüseyin Fevzi Tekin’in planladığı bilgisi okuyucularımızla paylaşıldı.

KİRLİ OYUNLARI DEŞİFRE ETTİK

Temmuz 2015 yılında gerçekleşen Suruç katliamını da aynı bakış açısıyla “Derin kurgu” başlığı ile verdik. 31 cana kastedilen patlamada HDP’lilerin çelişkili tutumlarına özel haberlerimizle dikkat çektik. HDP’li Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal›ın, patlamadan kısa bir süre sonra Kobani’ye geçmesine ilişkin görüntülere haberimizde yer verdik.

HDP’Lİ BELEDİYELERİN ROLÜ

Kobani, hendek barikat olaylarındaki HDP’li belediyelerin rolüne vurgu yaptık. Yaptığımız özel haberlerle terör örgütünün çağrısına uymayıp dükkanını açan esnafa yönelik, belediye zabıtasının baskılarını ifşa ettik.

KURYE VEKİL

Terör örgütüne yardımın sadece HDP’li belediyelerden değil HDP’li vekillerden de geldiğini özel haberlerimizle anlattık. Eski HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın, terör örgütü PKK’nın Suriye’den gönderdiği bomba ve silahları almaya giden kuryeyi Ceylanpınar’a özel aracı ile götürürken suçüstü yakalanmasını ilk biz haberleştirdik.

GEZİ OLAYLARI

Yargı darbe girişimi, sivil halka yönelik patlamalarla kaos planlarını devreye sokamayan güçler, Gezi olayları ile bir kez daha sahneye çıktı. Olayın çevre hassasiyetinden kaynaklanmadığını Gezi olaylarının en başından itibaren okuyucularımıza anlattık. Tüm bu yaşananlardaki tek hedefin Erdoğan olduğuna dikkat çekerek “Yedirmeyeceğiz” başlığı attık.

SALDIRIYA UĞRADIK

Yaptığımız haberlerden dolayı terör örgütlerinin hedefi olduk. Terör örgütü MLKP, tahrip gücü yüksek zaman ayarlı bombalı saldırı girişiminde bulundu. Örgüt bu eylemi HDP eski eş başkanı Figen Yüksekdağ için gerçekleştirdiğini açıklayarak “yine geleceğiz” diyerek tehditlerine devam etti.

KOALİSYON DEĞİL SEÇİM

7 Haziran seçimleri sonrasında tek partinin tek başına hükümet kuramaması sonrasında başlatılan koalisyon görüşmelerinde, haber ve değerlendirmelerimizde taraflara yeniden seçim önerdik. “Haydi seçime” başlığı ile bunu açıkça ifade ettik.

FETÖ’NÜN “DARBE” NİYETİ

1 Kasım seçimleri öncesinde FETÖ’nün niyetini açık ettik. Star Gazetesi’nde yazılarına yeni başlayan Hüseyin Gülerce,

30 yıl içinde bulunduğu Paralel Yapı’nın 1 Kasım seçimleriyle ilgili “FETÖ darbeye bile razı” uyarısı yaptı. Yargı darbe girişimi, Gezi olaylarında umduğunu bulamayan terör örgütünün 1 Kasım seçimlerinde de istediğini elde edememesi durumunda darbe yapabileceği anlatıldı.

VESAYETE HEP KARŞI OLDUK

Star Gazetesi olarak her türlü vesayetin hep karşısında durduk. “Askerin görevi askerlik” başlıkları atarak, askerin siyasi hayattaki etkisine karşı çıktık. Askeri darbelere zemin olarak gösterilen İç Hizmet Kanunu 35. maddenin değiştirilmesi çalışmalarına destek verdik.

TARİHE TANIKLIK ETTİK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öngören anayasa değişikliği, sonrasındaki seçimleri en yalın haliyle halka anlattık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini “Türkiye ilk defa, sandıktan çıkan milli iradeye ipotek koyan vesayet unsurlarını aradan çıkararak,ülkeyi doğrudan yönetecek olan millet iradesini belirlemek üzere sandığa gidiyor” diye verdik. Anayasa referandumu öncesinde oluşan şer cephesini ifşa ettik. Yaptığımız dosya haberlerle “kaos ittifakı” hakkında okuyucularımızı bilgilendirdik.

TSK İÇİNDEKİ FETÖ

TSK içindeki FETÖ’cü cuntaya dair haberler yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında demokrasiden, millet iradesinden yana tutum gösterdik. FETÖ elebaşı Gülen’in, darbe girişiminden kısa bir süre önce TSK içindeki mensuplarına namazı ve orucu yasakladığını haberleştirdik. Darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kararlığa tanıklık ettik.

‘DARBE BİTMEDİ’ UYARISI

Darbe girişimi sonrasında hain örgütün planları hakkında okuyucularımızı bilgilendik. “Darbe bitmedi” diyerek, hain örgütün suikast vb. eylemler peşinde olduğuna vurgu yaptık. Nitekim, darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra FETÖ-PKK işbirliği devreye sokularak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminde bulunuldu. FETÖ’nün aynı şekilde Suriye’deki DEAŞ’lılara sınırları açtığına ilişkin uzman bilgilerini de haberleştirdik.

MİLLETİN YANINDA SAF TUTTUK



STAR, Türkiye’nin tarihi dönüşümlerini ve şahlanışlarına da şahit olarak tercihini her zaman millet iradesinden yana kullandı. Yönetim devrimiyle geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin doğrudan seçtiği ilk Başkan olmasını böyle duyurdu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da 16 Temmuz’da attığı manşetle safının milletten yana olduğunu dünyaya ilan etti.