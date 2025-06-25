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Kritik görev artık Türkiye'nin: İslam coğrafyasının sesini yükselteceğiz

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu Dönem Başkanlığını Kamerun'dan devraldı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Kritik görev artık Türkiye'nin: İslam coğrafyasının sesini yükselteceğiz
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yıldız, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devralmaktan onur duyduğunu vurguladı.

Kamerun'a teşekkürlerini ileten Yıldız, "Dönem başkanlığımız süresince zorlu sınamalarla karşı karşıya bulunduğumuz dünyada İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu önemli görev boyunca tüm üye ülkelerle yapacağımız işbirliğini büyük heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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