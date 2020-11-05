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Kritik güç görüntülendi: Havada da karada da öndeyiz

Karabağ'ı adım adım işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusu'nun kara savaşlarındaki en vurucu gücü olan Zırhlı Birlikler Okulu görüntülendi. Azeri subayların zafere inancı tam. Kurbay Albay Kamil Allahverdiyev, 'Ermenistan ordusuna karşı havada da karada da öndeyiz. İnşallah en kısa sürede zaferimizi ilan edeceğiz.' diye konuştu.

05 Kasım 2020 Perşembe 08:35 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 08:35
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Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusu hedeflerini Türkiye yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larıyla tek tek yok ederken karadan ilerleyen birlikler de Karabağ'ın en önemli şehirlerden biri olarak kabul edilen Şuşa'ya ulaşmayı başardı. Komando ve özel kuvvet askerlerinin en büyük destekçileri önemli ateş desteği sağlayan tank ve topçular oluyor.

Sabah, Azerbaycan ordusunun kara savaşlarında en önemli vurucu gücü olan Zırhlı Birlikler Okuluna girdi. Gence kenti yakınlarındaki okulda bulunan binlerce asker, eğitimlerini tamamladıktan sonra cepheye gönderiliyor. Yaklaşık 3 hafta süren eğitimde askerlere tankların sevk ve idaresi öğretildikten sonra gerçek mühimmatla atış ve tatbikatlar yapılıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler, Karabağ'daki cephe hattına gönderiliyor. Zırhlı Birlikler Okulu Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Kamil Allahverdiyev, "Ermenistan ordusuna karşı havada da karada da öndeyiz. Tankçılarımız Karabağ operasyonun en ön saflarında başarıyla mücadele ediyor" dedi.

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