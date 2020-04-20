AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 19:37 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 19:43

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında " kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

Erdoğan, "Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadele

Erdoğan, son iki haftada toplam 38 teröristin etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır. Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Hastane yatak ve yoğun bakım konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki her biri 1005'er yataklı iki kalıcı hastanemizin inşaatı şu anda hızla sürüyor. Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik."

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz." dedi.

İblib

Erdoğan, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, Türkiye ve Rusya'nın 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit verilmeyeceğini vurgulayarak, "İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuştu.