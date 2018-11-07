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1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist Müslim Fırtına etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında 'yeşil kategori'de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.

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Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
 
İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018  tarihleri  arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında  yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist  etkisiz  hale  getirilmiştir.
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar  listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil  kategori"de yer  alan sözde Botan eski Cudi Cephe  sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu  belirlenmiștir.

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