1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist Müslim Fırtına etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında 'yeşil kategori'de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.
- AA
Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiștir.
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