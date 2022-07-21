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Kritik toplantı sona erdi! MGK'dan dikkat çeken terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonra yayınlanan bildiride, 'NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
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Kritik MGK toplantısından sonra yayınlanan bildiride şu maddelere yer verildi:

NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir

(FETÖ) Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin faili terör örgütü FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirilmiş; Türkiye'nin istikrarını ve güvenliğini hedef alan bütün odaklar ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir

Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Yunanistan yönetimine ayrıca; düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur

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