Kritik toplantı sonrası AB ve Türkiye'den ardı ardına açıklamalar

AA 19 Mart 2021 Cuma 15:47 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 17:37

Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

45 dakika süren görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

"SOMUT ÇALIŞMALARIN ÖNÜNÜ AÇACAK NETİCE BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak netice beklediklerini belirtti.

Erdoğan, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen, bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması" bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ve bölgesel konuların değerlendirildiği, ayrıca AB liderlerinin olası Türkiye ziyaretlerinin ele alındığı bildirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmenin ardından Michel ve von der Leyen'in ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuların da gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmede, Michel ve von der Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.