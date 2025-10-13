İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Dünyanın gözü Gazze'de! Trump, Batı Kudüs'te Meclis'e adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasına geldi. Trump, Meclis hatıra defterine 'Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç.' mesajını yazarak imzaladı. Ayrıca Trump, Netanyahu'nun yanında 'Gazze'de savaş bitti' mesajını yineledi

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 11:29
Dünyanın gözü Gazze'de! Trump, Batı Kudüs'te Meclis'e adım attı
Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.

Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı.

Ayrıca Trump, Netanyahu'nun yanında "Gazze'de savaş bitti" mesajını yineledi

Trump, birazdan İsrail Meclisi'ne hitap edecek.

