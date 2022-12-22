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Krom hırsızlığına jandarmadan suçüstü

Eskişehir'de bulunan bir krom madeni ocağında gerçekleşen hırsızlık jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu engellenirken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

IHA22 Aralık 2022 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Krom hırsızlığına jandarmadan suçüstü
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Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Beyazaltın Mahallesi Yayılgan Mevkiinde yer alan gayri faal halde bulunan krom madeni ocağında hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu, hırsızlık yaptığı tespit edilen T.A. isimli şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Krom Maden ocağında bulunan yaklaşık 80 bin lira değerindeki vinç malzemesini ve hurdayı 51 HE 721 plakalı kamyonetine yükleyen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede, T.A.'nın hırsızlığı İ.H.Ü. ile birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaçak şüphelinin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan T.A. hakkında adliye işlem başlatılırken, ele geçirilen çalıntı malzemeler maden ocağının bağlı olduğu firmanın yetkilisine teslim edildi.

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