28 Haziran 2021 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:14

Kronik hastaların işe başlayıp başlamayacağı, normalleşme sürecine girerken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Temmuz'un 12i itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve şehirlerarası seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kamuda mesai saatleri de yeniden normale döndü. Peki Kronik hastalar işe başlayacak mı? İdari izinler kalktı mı? İşte konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylar...

İDARİ İZİNLER KALKTI MI?

İdari izinler konusunda geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamada, '60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak. Ggebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.' ifadeleri kullanılmıştı.



KRONİK HASTALAR İŞE BAŞLAYACAK MI?

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 01.07.2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı tam kapanma dönemi ve öncesinde idari izinli sayılan kronik hastalar da işe başlayacak.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.