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Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında koronavirüsü yendi

Tunceli'de koronavirüs tedavisi gören kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığı yenerek bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

IHA15 Nisan 2020 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:57
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Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüsle mücadele sürerken güzel haberler geliyor. Korona virüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığını yapılan tedavilerle yenmeyi başardı. Hastanede tedavisinin ardından yapılan testleri negatife dönen Demirci, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.Kendisi de alkışlara eşlik eden Demirci, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Kentte hastalığa yakalanan 7 kişiden 4’ünün daha önce taburcu edildiği, şuanda 2 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Vali Tuncay Sonel’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Şu ana kadar Tunceli’de 7 pozitif vak’amızdan iyileşen 4 hastamız geçen hafta taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci, amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimize teşekkürler"dedi.

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