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Kronik iş stresi artık bir hastalık

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başa çıkılamayan kronik iş stresini bir hastalık olarak kabul etti.

  • DHA
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İsviçre´nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık Dünya Sağlık toplantısında Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırması (ICD) içersinde yer alacak olan 'kronik iş stresi', 2022 yılında da dünya çapında bir hastalık olarak kabul edilecek.
 
Daily Mail gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl küresel sağlık uzmanları tarafından hastalık olarak kabul görmesi için teklif edilen 'iş stresi' içinde şu gibi belirtiler sıralandı: Aşırı yorgunluk, enerji kaybı, iş ile ilgili olumsuz düşünceler, artan şekilde işinden uzak hissetme ve profesyonel faydada azalma.
 
Dünya Sağlık Örgütü, bu hastalığı başarıyla üstesinde gelinemeyen iş yerindeki kronik stres olarak tanımladı.
 
Örgütün yıllık toplantısında kompulsif cinsel davranış bozukluğu  ile video oyun bağımlığını da hastalık olarak kategorilendirdi.

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