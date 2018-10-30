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KRT krizine Kılıçdaroğlu el attı

CHP’li Erdoğan Toprak ile Tuncay Özkan’ı karşı karşıya getiren KRT krizine Kemal Kılıçdaroğlu el attı.

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Özkan’a “Kanalda yetki isterim. Yoksa parayı unut” çıkışında bulunan Toprak’a Kılıçdaroğlu’nun “Sen sürecin dışında ol” dediği ve kanal için CHP’nin kasasından çıkacak 1.5 milyon TL’nin de kısa sürede ödeneceği öğrenildi. Özkan’ın ise daha önce birlikte çalıştığı Adnan Bulut’u görevlendirdiği ve kadro çalışmalarının başlandı belirtildi. 
 
SEÇİMDE PARA YAĞACAK
 
31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesi CHP’de başkan adayı olanların KRT’ye reklam adı altında para aktaracağı ve kanalın finans sorunu çekmemesi için adaylardan yüklü miktarda para toplanacağı iddia edildi. 
 
(Akşam)

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