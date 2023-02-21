Kruvaziyer gemiye yerleştirildiler: Vatandaşına bu imkânı verebilecek başka devlet yok

Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Hatay'ın Tosyalı İskenderun Limanı'na getirilen kruvaziyer gemisi hizmet vermeye başladı. Kaldıkları yerlerden otobüslerle alınan depremzedeler, kayıtları yapılarak 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunan 5 yıldızlı otel konforundaki gemiye yerleştiriliyor. Sabah, 'Gemini' isimli gemide tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedelerle konuştu:

İŞE GİDENE SERVİS HIZMETI

Sebahat Sümbül: Büyük felaketin ardından devlet bütün kapılarını vatandaşına açtı. Burası 5 yıldızlı otelden farksız. Eşim ve oğlumla birlikte burada kalıyoruz. Devletimiz, milletine sahip çıkıyor.

Öğretmen Deniz Demirhan: Bu devletin milletine nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesi bu imkânı vatandaşına sağlayamaz. Çalışan depremzedeler işlerine buradan gidip geliyor. İskenderun Kaymakamlığı'nın koyduğu servislerle sabah ve akşam gidiş gelişleri sağlanıyor. Devletimiz her şeyi düşünmüş. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz.

Dürdane Yıldız: Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, böyle büyük acılar göstermesin inşallah. Bu süreçte oğlumu, kızımı ve gelinimi Antalya'ya gönderdik. Biz de toprak bir eve sığınmıştık, 2 haftadır oradaydık. 2 gün dışarıda kaldık, yağmur altındaydık. Gemiyi duyduk, akşam üzeri toparlandık buraya geldik.

İbrahim Kürkçü: Evimiz hasarlı olduğu için giremiyoruz. Babam var yanımda, 95 yaşında. Bizi karşıladılar Allah razı olsun. Beş yıldızlı otel gibi gemide baş tacı edildik.

'2 GEMİ DAHA GETİRECEĞİZ'

Gemide ağırlanan ilk depremzedeleri karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gemi 400 kamaralı ve 1056 yataklı. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma, yeme, içme ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek. İskenderun körfez kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz ve Ege'de hizmet veren yataklı gemilerle de irtibata geçtik. İlk etapta irtibata geçtiğimiz gemiyle de anlaşma sağlandı ve gemiyi İskenderun Körfezi'ne getirdik. Görüşme halinde olduğumuz iki gemimiz daha bölgeye gelecek. Onları da uygun limanlarda vatandaşlarımızın geçici barınması için tahsis etmiş olacağız" dedi