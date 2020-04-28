28 Nisan 2020 Salı 12:41 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:49

Ramazan ayının ilk haftası tamamlanırken pek çok vatandaş, bayram günlerinde yakınlarını ziyaret etme olasılığını düşünerek berberler ve kuaförler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma'da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska'da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

Alaska'nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" üç aşamada kaldıracak.

11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.

Sırbistan'da ise kapalı alanlardaki pazar yerleri ile kuaför, güzellik salonu ve spor salonları bugün itibariyle kapılarını açtı.