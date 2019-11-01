Kuaförüm Sensin 1 Kasım birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin takipçileri tarafından merak ediliyor. Show Tv ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın geçen Cuma günü düzenlenen son final gününde Sıla ve Mira ikilisi haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda etmişti. Kuaförüm Sensin'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor ve birinci olacak takım merak ediliyor. Kuaförüm Sensin'de güncel puan durumuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN 1 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 1 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 1 Kasım birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta elenen isimler de henüz açıklanmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NASIL?

28 Ekim’de Kuaförüm Sensin birincisi 21 puan ile Bilal-Buse ikilisi oldu. Koray ve Sevil ikilisi ise 18 puan ile ikinci oldu. Sevcan ve Melek ikilisi 14 puan alırken; Cemal ve Meltem ikilis ise 11 puan aldı.

29 Ekim’de Sevcan - Melek ikilisi 22 puan ile birinci , Bilal - Buse 20 puan ile ikinci,

Koray - Sevil ikilisi 17 puan ile üçüncü , Cemal ve Meltem ikilisi ise 12 puanla günün sonuncusu oldu.

30 Ekim’de Cemal ve Meltem ikilisi bir kez daha sonuncu olurken, Koray ve Sevil ikilisi ise üçüncü oldu.

31 Ekim Bilal ve Buse 23 puan alarak bugünün birincisi oldu. Cemal ve Meltem ise 18 puan ile günün sonuncu oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!