10.01.2020 12:45 - Güncelleme: 10.01.2020 12:45

Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de eğlenceli dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kuaförüm Sensin 10 Ocak birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta, haftanın birincisi Taner ve Aslı olmuştu. Peki bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi kim olacak?

KUAFÖRÜM SENSİN 10 OCAK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 10 Ocak birincisi henüz belli olmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de kimin elendiği ise açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.