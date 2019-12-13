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Kuaförüm Sensin 13 Aralık birincisi kim? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin 13 Aralık birincisi kim? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Sevcan ve Melek olurken elenen takım ise Veli ve Neslihan olmuştu. Kuaförüm Sensin final heyecanı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin 13 Aralık birincisi kim? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın birincisi ve elenen takım belli olacak. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Sevcan ve Melek olurken elenen takım ise Veli ve Neslihan olmuştu. Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
KUAFÖRÜM SENSİN 13 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?
Kuaförüm Sensin haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 13 Aralık birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?
Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!
 

 
KUAFÖRÜM SENSİN  SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?
Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.
 
Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

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