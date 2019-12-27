27.12.2019 12:55 - Güncelleme: 27.12.2019 12:55

Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin 27 Aralık birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediliyor. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Tayfun ve Serap oldu. Kuaförüm Sensin 27 Aralık haftanın finaline dair tüm detaylar haberimizde..





KUAFÖRÜM SENSİN 27 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 27 Aralık birincisi henüz belli olmadı.





KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de elenen takım belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.





KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!





KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.





Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.