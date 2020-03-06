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Kuaförüm Sensin 6 Mart birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 6 Mart kim elendi?

Kuaförüm Sensin 6 Mart birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 6 Mart kim elendi? sorularının yanıtları tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Kuaförüm Sensin haftanın finali hakkında tüm detaylar haberimizde..

06 Mart 2020 Cuma  12:44 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:44

Kuaförüm Sensin'de haftanın final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin 6 Mart birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 6 Mart kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KUAFÖRÜM SENSİN 6 MART BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 6 Mart birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 6 Mart birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN 6 MART KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin 6 Mart elenen isimde henüz açıklanmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

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