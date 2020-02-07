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Güncel

Kuaförüm Sensin 7 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi?

Kuaförüm Sensin 7 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün yine heyecanlı dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden takım Erbil ve Merve olmuştu. Peki bu hafta yarışmaya kim veda edecek? Kuaförüm Sensin finaline dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

07.02.2020  11:17 - Güncelleme: 07.02.2020  11:17

Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün yine heyecanlı dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin 7 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden takım Erbil ve Merve olmuştu. Bu haftanın eleme heyecanı ise sürüyor. Kuaförüm Sensin finaline dair merak edilenleri sizler için derledik.

KUAFÖRÜM SENSİN 7 ŞUBAT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 7 Şubat birincisi henüz belli olmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı. Kuaförüm Sensin elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

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