Kübra'nın organları 5 kişiye umut oldu

DHA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:21

Bandırma ilçesi Erdek Kavşağı'nda çarşamba günü Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil ile Uğur Erdil (58) yönetimindeki 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü TIR çarpıştı. Kontrolden çıkan TIR, beton bariyerleri aşarak Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girip park halindeki 3 aracın üzerine düşüp, yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Kaplan ile yanındaki Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR şoförü Uğur Erdil yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ORGANLARI UMUT OLDU

Yaralılardan Kübra Aygörmüş'ün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüş'ün organları, yapılan operasyonla alındı. Kübra Aygörmüş'ün karaciğer ve korneaları Bursa Uludağ Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, böbrekleri ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek, organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

Kübra Aygörmüş'ün cenazesi, bugün Bandırma'da toprağa verilecek.