22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü kamerada

E-5 karayolu Kartal mevkisinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

E-5 karayolu Kartal mevkisinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz sürücü hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.
 
O anlar ise yolda ilerleyen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kucağında bebek olan sürücü aracıyla yolda ilerliyor.
 

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pitbull dehşeti: Ağzından kimse alamadı

Pitbull dehşeti: Ağzından kimse alamadı

Meteoroloji'den Marmara tahmini

Meteoroloji'den Marmara tahmini

Esnafın bayramı

Esnafın bayramı

Afrika'yı tanımaya mutfaktan başladık

Afrika'yı tanımaya mutfaktan başladık

Kendisinden şikayetçi oldu: Devlet bana ceza versin ki...

Kendisinden şikayetçi oldu: Devlet bana ceza versin ki...

İşte illerimizin iftarda olmazsa olmaz yemekleri

İşte illerimizin iftarda olmazsa olmaz yemekleri

Yıldırım: Kalan 7,5 milyon oyu saysaydık...

Yıldırım: Kalan 7,5 milyon oyu saysaydık...

'Kadınlar da askere alınsın'

'Kadınlar da askere alınsın'
 

POPÜLER HABERLER

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Nefesleri kesti! Saniyeler içerisinde etkisiz hale getirdiler

Nefesleri kesti! Saniyeler içerisinde etkisiz hale getirdiler

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA