Kucağındaki çocuğa hırsızlık yaptırdı

İçinde 15 bin TL ve 2 yüzük bulunan çanta ile bir cep telefonunun çalındığı hırsızlık anı saniye saniye işyerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dükkan sahibi Abuzer Yakut tost yaparken şahıs el işaretiyle küçük çocuğa çantayı gösterdi. Şahıs, Abuzer Yakut’un önüne gelip perdelerken, küçük çocuk çantayı alarak dışarı çıktı. Dışarı çıkan çocuğa ‘soğuk oğlum soğuk, dışarı çıkma’ diyerek seslenen şahıs peşinden kafeden çıktı. Biri çocuk 2 şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Kucağında çocukla gelen şahsın aile görünümü verdiğini ve hiç şüphelenmediğini söyleyen Yakut, “O küçük çocuğun gelecekte eğer devlet yakalayamazsa, bakımını almazsa gelecekte azılı bir hırsız olur. Bu çok üzücü bir olay” dedi.