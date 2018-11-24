Kucağındaki torunuyla evinin yanışını izledi

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da bulunan 14 katlı apartmanın 7'inci katındaki Derya Turgay Keleş'a ait evin balkonunda, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evi saran dumana uyanan Keleş, balkondan yükselen alevleri fark edince, eşi, çocukları ve torununu uyandırıp, dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yangının büyüme ihtimaline karşı üst katta oturan apartman sakinlerini binadan tahliye etti. Bina içinden hortum ve dışarıdan merdivenli araçla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Ev sahibi Keleş ise kucağında 3 yaşındaki torunuyla söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi.

Zarara yol açan ve gece apartman sakinlerine korku anlar yaşatan yangının, balkondaki buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi.