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  • Küçük Amar deri hastalığından kurtulmak istiyor! Günde 5 defa elbiselerini değiştiriyorum
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Küçük Amar deri hastalığından kurtulmak istiyor! Günde 5 defa elbiselerini değiştiriyorum

Hakkari'de yaşayan ve 'Bülloz Pemfigoid' adlı deri hastalığı bulunan 10 yaşındaki Amar Yaşar, 'Arkadaşlarım benimle dalga geçince çok üzülüyorum. Benimle oyun oynamıyorlar. İyi bir doktora gidip, tedavi olmak istiyorum' dedi. Doğuştan itibaren vücudunda su kabarcıkları oluşan Ammar'ın ailesi ise çocuklarını birçok kez Van'a tedaviye götürdü ancak sonuç elde edemedi.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Küçük Amar deri hastalığından kurtulmak istiyor! Günde 5 defa elbiselerini değiştiriyorum
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Derecik ilçesi Ortaklar köyüne bağlı Örencik mezrasında yaşayan 6 çocuk sahibi güvenlik korucusu Celal ve Besna Yaşar çiftinin 3'üncü çocuğu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Amar Yaşar'ın vücudunda, doğuştan su dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü Amar'a, bir deri hastalığı olan 'Bülloz Pemfigoid' teşhisi konuldu. Aile, birçok kez çocuklarını Van'a tedaviye götürdü ancak sonuç elde edilemedi. Su torbalarının patlaması sonucu oluşan yaralardan dolayı sürekli kaşınan ve görünümü nedeniyle arkadaşlarının dalga geçtiği Amar Yaşar, tedavi olmak istiyor.

"DOĞUŞTAN BU HASTALIĞA YAKALANDIM"

Hastalığı nedeniyle okulda büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Amar Yaşar, "Doğuştan bu hastalığa yakalandım. Birçok kez doktora götürüldüm ama bir türlü iyileşemedim. Arkadaşlarım benimle dalga geçince çok üzülüyorum. Benimle oyun oynamıyorlar. İyi bir doktora gidip, tedavi olmak istiyorum. Okuyup, öğretmen olmak istiyorum. Vücudum yaralardan sürekli kanıyor. Günde 5 kez kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kalıyorum" dedi.

"YAZIN SICAK HAVADA YARALARI KÖTÜ OLUYOR"

Besna Yaşar (34) ise çocuğunun bu durumuna çok üzüldüğünü söyleyerek, "Çocuğum doğuştan beri böyle. Doktorlar 'Bülloz Pemfigoid' hastalığı teşhisi koydu. Kışın iyi fakat yazın sıcak hava nedeniyle yaraları daha belirgin ve kötü oluyor. Yazın günde 5 defa elbiselerini değiştiriyorum. Okulda arkadaşları onunla dalga geçiyor. Tedavisi için destek bekliyoruz" diye konuştu.

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