Ordu Valisi Yavuz acı haberi böyle verdi: Küçük bedeni çektiği acılara direnemedi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, 2017'de Ünye Sabancı Çocuk Yuvasını ziyaret etti. Yavuz, ziyarette, yüzünde oluşan kitle nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Azime Canbay'ın tedavisi için harekete geçti.

Selda Yavuz'un girişimleri sonucu küçük Azime, 23 Ekim 2017'de Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisinde görevli Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından tedavisine Ankara'da devam edilmesine karar verilen Canbay için harekete geçen Vali Yavuz, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştü.

Azime Canbay, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde yaklaşık 9 aylık tedavisi sonrası sağlığına kavuşarak Ordu'ya döndü.

Hastalığının nüksetmesi üzerine Vali Yavuz'un girişimleriyle yeniden Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi altına alınan küçük Azime, dün yaşamını yitirdi.

Azime Canbay için Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Azime Canbay'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Canbay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.