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Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı, istenen ceza belli oldu

Mersin Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada, küçük çocuğa tokat attığı iddiasıyla tutuklanan şüpheliye, çocuğun ablası ve annesine yönelik şiddet eylemlerine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Cumhuriyet savcısı, sitede çıkan tartışmada Suriye asıllı Ürdün vatandaşı 5 yaşındaki A.K'ye tokat attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanan Nadir K'nin, çocuğun ablası S.K. (15) ile annesi T.K'ye (45) yönelik eylemlerine ilişkin soruşturmayı tamamladı.

A.K'ye yönelik dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.

Nadir K. için mala zarar vermenin yanı sıra biri çocuğa olmak üzere iki kez basit yaralama ve tehdit suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin çocuklar arasındaki "itiş kakış" nedeniyle meydana gelen olayda S.K. ve annesi T.K'yi tekme ve tokat atarak darbettiği belirtildi.

Anne ve kızının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, zanlının "Sizi burada yaşatmayacağım" diyerek tehditte bulunduğu, taş atarak müştekilerin evinin camını kırdığı kaydedildi.

Nadir K. hakkında, ailenin 5 yaşındaki çocuğu A.K'ye tokat atması nedeniyle de ayrı bir iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında aynı sitede oturan Nadir K'nin, 5 yaşındaki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Şüpheli 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

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