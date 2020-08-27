İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,328
  • EURO
    8,6821
  • ALTIN
    458.797
  • BIST100
    1110.27
Güncel

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

Eyüpsultan Göktürk'te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:40
ABONE OL

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, Gülşah G., oğlu Yusuf G. (9) ile birlikte yürüyüşe çıktı. Çocuk yürüdükten bir süre sonra yolda duran sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu küçük çocuk omzundan ve yüzünden yaralandı. Saldırını anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuk yolda yürüyor. Kısa bir süre sonra köpekler saldırıyor. Çocuk yere düşüyor ve kalkıp annesine sarılıyor.

Olayın arından anne Gülşah G. çocuğunu hastaneye götürüp tedavi ettirdi. Saldırının olduğu yerdeki sokak köpeklerinin çiğ et ile beslendiğini iddia eden kadın, köpeklerin saldırganlıklarına çözüm bulunmasını istedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.