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Küçük Elif'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Niğde'de 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar, akıllı saat almak için biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:25
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İnönü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Elif, Vefa İletişim Hattını arayarak, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olacağını bildirdi.

Eve gelen ekiplere, kumbarasında biriktirdiği 73 lirasını veren Elif, kampanyaya destek oldu.

Elif, gazetecilere yaptığı açıklamada, parasını bağışladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Resmiye Aybar da kızının davranışının kendisini duygulandırdığını aktararak, "Televizyonda gördü, dün arayacağım demişti, ben de 'kızım yarın ararsın' demiştim. Sabah kendisi aramış, 'anne ben aradım polis amcaları' dedi. Devletimize katkıda bulunduğu için mutluyum. Ayrıca evladımın böyle bir bağış yapması beni gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Küçük Elif'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

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