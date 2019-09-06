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Küçük Eymen'i katleden anne ve sevgilisi kaç yılla yargılanacak?

İzmir'de öldürüldükten sonra kullanılmayan bir tandırın içerisine atılan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'nin katıl zanlıları annesi Mine D. ve annesinin sevgilisi Erkan E. hakkında hazırlanacak iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmaları gerektiğini belirten ceza avukatı Çiler Nazife Koşar, 'Bu canilerin en üst hadden yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ve hapis hayatlarını, ölene kadar hiçbir sosyal imkan sağlanmaksızın, tek başlarına bir odada geçirmeleri gerekir. Böylelikle bu canilerin o odadan çıkmaları için ölmeleri gerekecektir; aynı küçük Eymen’i tandırda çürümeye bıraktıkları gibi' dedi.

  • TürkMedya / Atakan Şen
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İzmir'de, iddiaya göre annesi Mine D. ve annesinin sevgilisi Erkan E. tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık D., daha sonra cinayet ortaya çıkmaması için bir tandır içine atılıp üzeri kiremitle kapatılmıştı. İzmir Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin araştırması sonrası, küçük Eymen'in cesedi, tanınmayacak halde, kullanılmayan bir tandırın içerisinde bulunurken, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan anne Mine D. ve sevgilisi Erkan E., ifadelerinde birbirlerini suçlamıştı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevkedilen zanlılar, 'kasten tasarlayarak çocuk öldürme' suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
 
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İLE YARGILANACAK
 
 
Türkiye'yi ayaklandıran bu cinayette, zanlılar hangi suçtan ve kaç yıl ceza ile yargılanacaklar. Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağını ifade eden İzmir Barosu avukatı Çiler Nazife Koşar, '' Ancak, kasten öldürme suçunun; tasarlayarak, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi, suçun nitelikli hali olarak kabul edilir ve bu hallerde kişi 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' ile cezalandırılır'' dedi.  5 yaşındaki küçük Eymen'in  dövülerek öldürülüp cesedinin tandıra atılması ile, kasten öldürme suçunun nitelikli hali işlendiğini belirten ceza avukatı Çiler, ''İddiaya göre, bu suçun faili olarak gözaltına alınan anne Mine D. hem çocuğa, hem de kendi çocuğuna yani altsoyuna karşı tasarlayarak bu eylemi gerçekleştirdiği için; anne Mine D.’nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Erkan E. de tasarlayarak çocuğa karşı bu eylemi gerçekleştirdiği için, bu şahısların iddianamede, 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla' cezalandırılmaları istenecektir'' dedi. 
 
O CANİLERİN ANCAK GİRDİKLERİ HAPİSTEN TEK BAŞINA ÖLÜLERİ ÇIKMALIDIR
 
Kan donduran bu cinayeti işleyen, küçük Eymen’in büyük bir soğukkanlılıkla bu iğrenç olayı itiraf eden sözde annesi ve annesinin erkek arkadaşına, hiçbir cezai indirim sebebi uygulanmaması gerektiğini belirten avukat Çiler Nazife Koşar, ''5 yaşında olan ve daha çevresinde olup bitenlerin bile farkına varamayan zavallı çocuğu, savunmasızlığı sebebiyle kolaylıkla ve vahşice öldüren bu canilerin en üst hadden yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ve hapis hayatlarını, ölene kadar hiçbir sosyal imkan sağlanmaksızın, tek başlarına bir odada geçirmeleri gerekir. Böylelikle bu canilerin o odadan çıkmaları için ölmeleri gerekecektir; aynı küçük Eymen’i tandırda çürümeye bıraktıkları gibi'' dedi.

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