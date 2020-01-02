Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

DHA 02.01.2020 14:56 - Güncelleme: 02.01.2020 14:56

Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Mahmut G.'nin kiracı olduğu daireden saat 12.00 sıralarında alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Yangının, olay anında babası Mahmut G.'nin işe, annesi Fatma G.'nin bakkala, ablası Ayşe G.'nin de komşularına gitmesi nedeniyle evde yalnız olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin, sobadaki odunları tutuşturmak istemesi üzerine başladığı belirlendı. Sobadan sıçrayan alevlerin koltuk ve perde gibi eşyaları tutuşturduğu, küçük İbrahim'in de can havliyle dışarı kaçıp, yanmaktan kurtulduğu belirlendi.