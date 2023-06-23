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Küçük ortakların hayali boşa çıktı! Anlaşamadılar

Seçimlerde sıfır katkı ile CHP'den 40 milletvekili koparan 7'li koalisyonun küçük ortaklarının TBMM'de grup kurma hayali suya düştü. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

23 Haziran 2023 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Küçük ortakların hayali boşa çıktı! Anlaşamadılar
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14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde yüzde 1'lik bir katkı bile sağlamadan CHP'den 40 milletvekili koparan 7'li koalisyonun küçük ortalarının hayali suya düştü. DEVA, Saadet ve Gelecek Partilerinin Meclis'te grup kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

KÜÇÜK ORTAKLAR ANLAŞMADI

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Halk TV yayınına katılan Yeneroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü."

"BU MODELE HAYIR DEDİ"

Saadet Partisi'nde de aynı görüşün olduğunu ifade eden Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağı ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimliğini yıpratacağı ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."

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